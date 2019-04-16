При обстреле Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять сирийских военных

Число жертв обстрела боевиками одного из районов Алеппо составило 11 человек. В их числе шесть мирных жителей и пять военнослужащих армии Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он на брифинге.

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