При обстреле Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять сирийских военных

16 апреля 2019 00:33 (UTC+04:00)

Число жертв обстрела боевиками одного из районов Алеппо составило 11 человек. В их числе шесть мирных жителей и пять военнослужащих армии Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он на брифинге.

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