Начальник Генштаба ВС Алжира поддержал гражданскую власть страны

Начальник Генштаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех заявил о признании законных требований демонстрантов, однако подчеркнул важность сохранения государственных институтов для управления страной в переходный период, передало во вторник государственное телевидение. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы понимаем все законные требования, над реализацией и конкретизацией которых мы работаем… Но нам следует добиваться целей, не нарушая работы государственных органов", - сказал алжирский военный.

"Мы должны сохранить государственные институты, чтобы жизнь общества продолжалась в нормальном режиме", - добавил он.

По словам Салеха, армия со своей стороны продолжит оказывать поддержку госорганам.

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем.

После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика 2 апреля подал отставку по состоянию здоровья. Временным главой Алжира, согласно конституции, на ближайшие 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, который также считается ближайшим соратником Бутефлики.

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