В Эр-Рияде террористы ИГ напали на полицейский участок

21 апреля 2019 19:36 (UTC+04:00)

Ликвидированные в воскресенье в столице Саудовской Аравии при попытке совершить нападение террористы являются гражданами королевства и входили в состав ячейки "Исламского государства". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Утром в воскресенье группа террористов совершила попытку напасть на участок криминальной полиции в районе эль-Зальфа на севере Эр-Рияда. Сообщалось, что по меньшей мере четверо нападавших были ликвидированы.

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