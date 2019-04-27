ОАЭ подписали с Китаем две сделки на 3,4 миллиарда долларов

27 апреля 2019 03:40 (UTC+04:00)

ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По заявлению вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, обе сделки направлены на то, чтобы сделать в Дубае остановку китайского "шелкового пути".

Первый проект под названием "Город торговцев" будет расположен поблизости от порта Джебель Али на площади 5,6 квадратных километра. Он будет представлять собой одновременно крупный логистический комплекс для дальнейшего экспорта китайских товаров и центр розничной торговли. Все инвестиции в проект в размере 2,4 миллиарда долларов будет нести китайская сторона.

Вторая сделка стоимостью один миллиард долларов представляет собой совместный проект по созданию в Дубае центра для ввоза, переработки и дальнейшего ре-экспорта по китайскому "шелковому пути" сельскохозяйственной, животноводческой и рыболовной продукции.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

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