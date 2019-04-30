ООН призвала к созданию безопасных коридоров для выхода мирных жителей из Триполи

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также присоединилось к призывам немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны конфликта в Ливии создать безопасные коридоры для вывода мирных жителей из Триполи, вокруг которого идут бои. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном во вторник на его сайте.

Как отмечается в заявлении, верховный комиссар "высказала глубокую обеспокоенность в связи с тем, что тысячи мирных жителей остаются блокированными в охваченных конфликтом районах Триполи". "Бачелет подчеркнула срочную необходимость создания безопасных гуманитарных коридоров, по которым блокированные мирные жители могли бы уйти, и присоединилась к призывам к немедленному прекращению огня и возобновлению политических переговоров", - указано в тексте.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

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