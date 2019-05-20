ООН обвинила лидеров хуситов в блокировании доставки гуманитарной помощи в Йемене

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН возложила на руководителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) ответственность за блокирование гуманитарной помощи населению Йемена, сообщает в понедельник Trend со ссылкой ТАСС . В распространенном в понедельник в Женеве заявлении организации подчеркивается, что "некоторые из лидеров хуситов" не проявляют склонности к сотрудничеству на контролируемых ими территориях.

"Наша самая большая проблема проистекает не от оружия, которое в этом конфликте все еще не замолчало, а от обструкционистской и не нацеленной на сотрудничество роли некоторых лидеров хуситов в районах под их контролем", - отмечается в заявлении ВПП. По ее данным, "гуманитарным работникам в Йемене отказывают в доступе к голодающим людям, а транспортные колонны с помощью блокируются". "Это должно прекратиться", - потребовала организация.

ВПП напомнила, что в 2019 году планирует "накормить около 12 млн наиболее уязвимых людей" в Йемене. Как отмечается в заявлении, переговоры с лидерами хуситов о независимом доступе к голодающим пока не принесли существенных результатов.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.