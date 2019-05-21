Шестеро жителей Алеппо пострадали в результате минометного обстрела

21 мая 2019 21:37 (UTC+04:00)

Шестеро мирных жителей пострадали в сирийском городе Алеппо на севере страны в результате минометного обстрела города боевиками, передает гостелевидение Сирии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Шестеро граждан ранены в результате минометного обстрела террористическими группировками районов Масакин ас-Сабиль и окрестностях Дауар аш-Шихан", - говорится в сообщении телеканалы Ikhbariya. Эти районы расположены на северо-западе города.

По данным телеканала, в ответ на обстрел сирийская правительственная армия атаковала позиции боевиков на направлении города Кафр-Набуда. Также армия нанесла удары по позициям террористов в районах аль-Латмана, Кафр-Зейта, Хан-Шейхун и ряде других на границе провинций Хама и Идлиб.

Ранее сообщалось, что в субботу один человек погиб и несколько пострадали в результате ракетного обстрела террористами селений аль-Хвейз и аль-Шарашир в сирийской провинции Латакия.

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