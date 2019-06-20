В МИД Саудовской Аравии заявили о продолжении расследования дела Хашукджи

Расследование убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи и суды над обвиняемыми по этому делу продолжаются, сообщил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар опубликовала доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. Официально он будет представлен 26 июня на 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Руководство королевства распорядилось провести необходимое расследование, что привело к задержанию ряда лиц, виновных в преступлении. Расследование продолжается, и суды идут", - отметил аль-Джубейр в своем микроблоге в Twitter.

Он указал, что судебный процесс по этому делу посещают представители посольств пяти стран-постоянных членов ООН, Турции и саудовских правозащитных организаций.

Госминистр заявил, что "ничего нового не увидел в этом необязательном к исполнению докладе".

Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

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