Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии

24 июня 2019 00:15 (UTC+04:00)

Выведены из строя пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс, сообщило сирийское министерство нефти на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера поступило сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов", - говорится в сообщении компании.

Министерство заявило, что после оценки ущерба специалисты приступили к ремонтным работам и в ближайшие часы возобновится подача нефти в резервуары.

Кто и как повредил нефтяные трубопроводы в Баньясе на данный момент не сообщается. Подобная диверсия происходит на сирийском побережье впервые за время кризиса в стране.

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