В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна

Силы безопасности Ирака задержали 45 участников акции протеста возле посольства Бахрейна в Багдаде при разгоне демонстрации против проведения встречи по Палестине в Манаме, сообщил телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду в Бахрейне завершила работу двухдневная встреча по Палестине "Процветание во имя мира", на которой была представлена экономическая часть разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования. Для участия в форуме в Бахрейн приехали представители израильских деловых кругов и ряд отставных военных, а также журналисты ведущих СМИ. При этом палестинцы бойкотировали форум, назвав его попыткой их подкупить. Поддерживающие позицию палестинцев представители ряда арабских стран, в том числе Ирака и Ливана, тоже не приехали на форум в Бахрейн.

Как сообщил телеканал, во время разгона демонстрации возле бахрейнской дипмиссии также пострадали пять сотрудников силовых структур. МИД Бахрейна возложил на иракские власти ответственность за безопасность его дипломатических миссий в этой стране и всех работающих в них людей. МИД Бахрейна отозвал своего посла в Ираке для консультаций после этого инцидента.

К посольству Бахрейна, которое находится в районе Мансур, где усилены меры безопасности, прибыл глава МИД Ирака Мухаммед Али Хаким.

В четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне организованной США встречи по Палестине ворвались на территорию дипмиссии королевства в Ираке, сняли бахрейнский флаг и повесили палестинский.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.