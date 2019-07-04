Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара

4 июля 2019 01:34 (UTC+04:00)

Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи сообщил о восстановлении авиасообщения, которое было прекращено после удара с воздуха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее аэропорт заявил о прекращении авиасообщения из-за удара с воздуха. В свою очередь, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил в Twitter, что авиация ЛНА уничтожила главный штаб управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе Митига.

"Авиасообщение в международном аэропорту Митига восстановлено после того, как было прервано несколько часов назад в результате того, что несколько ракет были выпущены по аэропорту вечером этого дня (среды - ред.)", - сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook.

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