В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП

8 августа 2019 00:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли, 37 получили ранения в результате ДТП с автобусом в городе Таунат на севере Марокко, сообщает агентство Hespress со ссылкой на медицинский источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил источник в региональной больнице Тауната, пассажирский автобус, следовавший в город Фес, вылетел за пределы полосы и перевернулся, в результате чего пять человек погибли, еще 37 получили ранения.

Источник также добавил, что пятеро пострадавших были отправлены в больницу Феса в связи с серьезными травмами, полученными в результате аварии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате столкновения двух автобусов в Гонконге пострадали 12 человек
Китай 7 августа 06:41
В Гаити 11 человек погибли в результате ДТП
В мире 6 августа 04:55
В результате ДТП в Губе часть населения осталась без газа (ФOTO)
Происшествия 5 августа 15:29
Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек
В мире 5 августа 05:46
В Баку произошло ДТП с участием автобуса, есть погибший (ФОТО)
Происшествия 2 августа 13:16
Страшное ДТП с автобусом в России, пять погибших, 14 раненых
Россия 2 августа 06:56
Лента новостей
В Стамбуле вспыхнул пожар в хранилище отходов
Турция 00:09
МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов
Арабские страны 7 августа 23:43
Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину
Другие страны 7 августа 23:14
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
Энергетика 7 августа 22:52
Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ
Турция 7 августа 22:38
"Лаборатория Касперского" создаст антивирус для госорганов Вьетнама
В мире 7 августа 22:25
В Лондоне заявили о приверженности СВПД
Европа 7 августа 22:07
Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели
США 7 августа 21:46
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
США 7 августа 21:29