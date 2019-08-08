В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП

По меньшей мере пять человек погибли, 37 получили ранения в результате ДТП с автобусом в городе Таунат на севере Марокко, сообщает агентство Hespress со ссылкой на медицинский источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил источник в региональной больнице Тауната, пассажирский автобус, следовавший в город Фес, вылетел за пределы полосы и перевернулся, в результате чего пять человек погибли, еще 37 получили ранения.

Источник также добавил, что пятеро пострадавших были отправлены в больницу Феса в связи с серьезными травмами, полученными в результате аварии.

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