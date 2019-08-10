В Ливии при взрыве заминированного автомобиля погибли двое сотрудников ООН

Два сотрудника ООН погибли в результате взрыва, прогремевшего в ливийском городе Бенгази.

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники в местных медицинских службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. Как отметили источники агентства, погибшие были сотрудниками Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Дополнительной информации не приводится.

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