Группа заключенных впервые в истории совершила хадж в Саудовской Аравии

13 августа 2019 15:31 (UTC+04:00)

Группа заключенных саудовских тюрем впервые в истории совершила хадж (паломничество) к святым местам в городах Мекка и Медина, расположенных на территории Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он сообщил, что в этом году "50 заключенных впервые смогли совершить паломничество в период отбывания наказания за совершенные ими ранее преступления".

Эта специфическая группа, согласно канонам ислама, во время паломничества ничем не должна была отличаться от остальных пилигримов, собравшихся в Мекке и Медине. По словам представителя ведомства, у святых для мусульман мест заключенные были одеты в традиционные для такого случая белые одежды, к ним не было приставлено надзирателей, за ними не велась слежка. Все обряды хаджа группа из 50 заключенных провела лишь в сопровождении 32 родственников.

Основной целью данной программы являлось "приобщение к повседневной жизни и предварительная социализация заключенных перед завершением сроков их тюремного заключения", заметил саудовский чиновник. Он подтвердил, что после прохождения обрядов паломничества все арестанты, участвовавшие в эксперименте, вернулись в места лишения свободы. Саудовское Главное управление пенитенциарных учреждений намерено продолжить подобную практику и в следующем сезоне хаджа.

Хадж - обязательное для мусульман паломничество (в определенный период) к святым местам в Мекке и Медине, которое хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый последователь исламского пророка Мухаммеда. В 2019 году основные обряды хаджа проводились в конце минувшей недели и завершились главным для мусульман праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). По данным властей Саудовской Аравии, в этом году в хадже приняли участие более 2,4 млн паломников, более половины из них прибыли в королевство из-за рубежа.

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