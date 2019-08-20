Бахрейн стал первым арабским государством, вошедшим в коалицию США по Персидскому заливу

Королевство Бахрейн стало первым арабским государством, которое вошло в возглавляемую США международную коалицию по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник Пентагоном заявлении главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.

"Я высоко ценю решение Его Величества короля Хамада бен Исы Аль Халифы присоединиться к Великобритании и Соединенным Штатам и стать активным участником в деле сохранения свободы судоходства, содействия безопасности на море и снижения напряженности в регионе, - отметил Маккензи. - Свободные торговые потоки через международные водные пути являются стержнем мировой экономики, и мы высоко ценим руководящую роль и поддержку Королевства Бахрейн в предотвращении агрессии, направленной на ограничение этой свободы. Угрозы свободным торговым потокам являются международной проблемой, требующей международного решения, и мы рады, что Королевство Бахрейн станет частью этого решения".

"Мы рассчитываем на сотрудничество с другими странами в деле обеспечения свободы навигации", - заключил генерал. Он не пояснил, какую роль будет играть Бахрейн в коалиции. В королевстве 31 июля прошла встреча по созданию коалиции в регионе Персидского залива.

Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением о том, что Германия отказывается от участия в инициированной США коалиции.

О ситуации в Персидском заливе

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

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