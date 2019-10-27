Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих

27 октября 2019 03:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Источники агентства отметили, что премьер Ирака поручил командующему иракской элитной контртеррористической службы "принять все необходимые меры", чтобы положить конец протестам в Багдаде.

Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более двух с половиной тысяч.

Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.

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