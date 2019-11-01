Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета

1 ноября 2019 00:27 (UTC+04:00)

Правительство Сирии согласится с любым решением, принятым по итогам заседаний Конституционного комитета, который приступил к работе в Женеве.

Об этом заявил в четверг президент республики Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам "Аль-Ихбария" и "Сурия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции", - отметил глава государства.

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