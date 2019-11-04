В Бейруте демонстранты намерены провести всеобщую забастовку

Активисты в центре ливанского Бейрута призвали к всеобщей забастовке в стране в понедельник, также они намерены вновь блокировать все дороги и препятствовать работе учреждений, включая школы и университеты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье в Бейруте впервые после отставки правительства 29 октября проходит мирная многотысячная антиправительственная демонстрация.

Во вторник премьер Ливана Саад Харири официально заявил о своей отставке в телевизионном обращении. После отставки Харири в центре Бейрута несколько дней наблюдалась тишина. В воскресенье активисты через соцсети призвали граждан вновь выйти на улицы во всех крупных городах страны.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины жителей страны. Бейрут на два дня охватили массовые беспорядки и столкновения между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.

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