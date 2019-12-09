В Ливане отложили консультации по кандидатуре премьера

Назначенные на понедельник парламентские консультации по кандидатуре нового премьер-министра Ливана перенесены на 16 декабря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее главный претендент на пост главы правительства Ливана Самир Хатыб отказался от назначения. При этом сунниты Ливана выступили за возвращение на премьерский пост подавшего в отставку премьера Саада Харири, хотя несколько дней назад он заявлял, что не претендует на пост главы нового правительства, назвав свое заявление окончательным.

"В связи с последним развитием событий в правительственном вопросе…, а также по просьбе большинства крупных парламентских блоков от разных сторон и для открытия больших возможностей для переговоров ... президент республики Мишель Аун отложил парламентские консультации, назначенные на завтра 9 декабря, до понедельника 16 декабря",- отмечается в заявлении.

Бывший ливанский премьер Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые начались 17 октября. Больше месяца политические силы в Ливане не могли достичь согласия о назначении на пост премьер-министра личности, которая бы удовлетворила все стороны.

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