В Багдаде в результате серии терактов пострадали 16 человек

25 декабря 2019 22:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 человек получили ранения в серии терактов, совершенных в среду вечером в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Два взрыва прогремели в восточном пригороде столицы Ирака, Мадинат-Садр. Там у местной клиники и футбольной площадки неизвестными были подорваны заминированные мотоциклы, в результате чего пострадали семеро иракцев, в том числе женщина. Она и еще двое раненых отправлены в больницы в тяжелом состоянии.

Пять человек также получили ранения, когда два взрывных устройства сработали в кварталах Эль-Амин и Эль-Маалеф в восточной и западной части Багдада. Еще одна бомба взорвалась в районе Эш-Шааб на севере столицы вблизи оживленного рынка. В этой вылазке пострадали четверо гражданских, один из которых тяжело ранен.

Кто может стоять за этими терактами, пока неизвестно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ираке двое военных погибли при взрыве автомобиля
Арабские страны 23 декабря 11:50
Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих
Арабские страны 20 декабря 07:18
Парламент Ирака вновь отложил голосование по новому закону о выборах
Другие страны 19 декабря 05:24
Госдеп США планирует к концу мая сократить персонал в Ираке на 28%
США 18 декабря 13:34
В Ираке обнаружено массовое захоронение более 640 человек
Арабские страны 15 декабря 20:22
СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
Другие страны 14 декабря 03:18
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Ведущие международные спортивные структуры признают Азербайджан как спортивную страну
Политика 22:45
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечивается массовость спорта, резко растет число молодежи, желающей заниматься спортом
Политика 22:35
Президент Ильхам Алиев: Привязанная к нашим духовным ценностям и обладающая большим интеллектуальным потенциалом молодежь обеспечит наше будущее, успешное будущее независимого Азербайджана
Политика 22:23
В Иране ликвидировали террористов, участвовавших в беспорядках
Иран 22:20
Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране
Иран 21:53
В Армении возобновили дело о теракте в парламенте в 1999 году
Армения 21:34
Во Франции более 20 человек отравились угарным газом во время рождественской мессы
Европа 21:07
Террористические организации PKK и YPG продолжают атаки против мирного населения
Турция 20:59
В финансовом секторе Грузии сократился общий объем небанковских депозитов
Финансы 20:50