В Саудовской Аравии отменили ранние браки

26 декабря 2019 02:43 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии после многолетних дискуссий ввели запрет на ранние браки, установив разрешенный законодательством возраст вступления в брак не моложе 18 лет, сообщило саудовское издание Saudi Gazette, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его информации, новый закон министр юстиции Валид ас-Самаани разослал во все местные суды.

В случае, если подросток младше 18 лет захочет вступить в брак, давать разрешение на это будут специальные суды. Они станут решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

Принятие нового закона последовало за вступившим в силу в январе этого года запретом жениться подросткам младше 15 лет. До этого в Саудовской Аравии закон не определял минимального возраста вступления в брак, из-за чего проблема выдачи замуж девочек стала очень актуальной. В 2017 году несколько представителей саудовского парламента Меджлис аш-Шура (консультативного совета) направили письмо в министерство юстиции с требованием запретить вступать в брак девочкам младше 15 лет.

Согласно данным Всемирного экономического форума, 117 стран мира разрешают детям связывать себя узами брака при определенных обстоятельствах или не определили законодательно возраст вступления в брак. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно мире женятся 39 тысяч детей.

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