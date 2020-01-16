Число жертв ракетного обстрела Алеппо растет

16 января 2020 22:43 (UTC+04:00)

Количество жертв в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до семи человек, 18 мирных жителей ранены, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех мирных граждан в четверг в результате обстрела квартала Суккари в Алеппо.

"Район Суккари подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов, особенно пострадал рынок. На данный момент уже семь погибших, из них один ребенок и четыре женщины", - рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника больницы, в медучреждение доставлено 18 раненых, из них трое в тяжелом состоянии.

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