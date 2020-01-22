Один человек погиб в результате обстрела боевиками поселка на окраине Алеппо

Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Аллепо, один мирный житель погиб, двое получили ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступили три человека, один из них скончался. У двоих ранения в спину и ноги, все раны осколочные. У одного пострадавшего неопасные травмы, у второго - тяжелое состояние", - сообщил журналистам заведующий нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур.

Местные жители жалуются также, что боевики так и не прекращали обстрелы. "Ракета упала сразу после того, как в мечети закончилась молитва, опять люди погибли. Боевики уже давно обстреливают наш район, и мы не знаем, когда этому придет конец", - делится местный житель Мухамед Фаяд.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.