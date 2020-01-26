Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо

Артиллерия сирийской армии нанесла в ночные часы интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило в воскресенье агентство SANA, в рядах боевиков имеются существенные потери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Войска атакуют противника по всей линии фронта от жилого квартала Джамият-эз-Захра до микрорайона Рашидин. Огонь ведется по форпостам террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха.

В субботу МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, в котором указывается, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо "с целью защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии".

"Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, - говорится в документе. - В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей".

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