США нанесли авиаудар в Сомали по боевикам группировки "Аш-Шабаб"

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило, что в координации с правительством Сомали нанесло 19 февраля авиаудар по боевикам из группировки "Аш-Шабаб" в районе Вадажир к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно первоначальным оценкам, в результате ликвидированы трое террористов", - отмечается в сообщении, опубликованном в среду на официальном портале АФРИКОМ.

Удар последовал некоторое время спустя после отражения правительственными частями Сомали совместно с силами миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) атак боевиков "Аш-Шабаб" на две армейские базы в области Нижняя Шабелле на юге страны. Как передало агентство Reuters, в ходе боев потери правительственных сил составили 12 военнослужащих.