Kuwait Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса

Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран с четверга из-за боязни распространения нового типа коронавируса на фоне смертельных случаев в иранском городе Куме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг власти Ирана объявили, что новым коронавирусом в стране заразились пять человек из городов Кум и Эрак, двое из них скончались.

"Все полеты в Иран приостанавливаются с сегодняшнего дня до последующего уведомления по рекомендации министерства здравоохранения и управления гражданской авиации из-за обнаруженных там случаев заболевания новым типом коронавируса", - говорится в сообщении авиакомпании, размещенном в социальной сети Twitter.

Ранее министерство здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из города Кум.