Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса

Иракские власти направят приглашение министру здравоохранения Ирана Саиду Намки для обсуждения последних событий вокруг распространения коронавируса в иранских городах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава управления пограничного контроля Ирака Омар Ваили.

"Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ираке на совещании с послом Ирана в Ираке договорились направить приглашение министру здравоохранения в Багдад для обсуждения последних событий и принимаемых мер в связи с коронавирусом. На основании чего комиссия будет принимать решения по мерам здравоохранения",- сообщается в распространенном в СМИ заявлении Ваили.

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.

Власти Ирака рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран.