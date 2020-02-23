Крупнейшая выставка робототехники на Ближнем Востоке открывается в ОАЭ

Крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка и конференция роботизированной техники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition) открылись в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби. В текущем году UMEX станет самой крупной за все время ее проведения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В выставке принимают участие 150 компаний и организаций из 38 стран, а также 200 различных делегаций. Площадь экспозиции составит 25,5 тыс. кв м. Ожидается, что выставку посетят 18 тыс. человек", - проинформировал представитель оргкомитета.

На UMEX 2020 состоятся 16 показательных полетов беспилотной авиатехники. Свои проекты в области создания робототехнических систем покажут команды из 30 университетов и институтов мира, добавили в оргкомитете. "На выставке представлены беспилотные летательные аппараты (БЛА), необитаемые наземные, надводные и подводные аппараты, робототехника, высокотехнологичные подсистемы. В текущем году UMEX будет включать отдельную зону тренажеров и обучающего оборудования SIMTEX (Simulation and Training)", - проинформировали в оргкомитете.

Свидетельством роста популярности выставки безэкипажной техники в Абу-Даби является участие в UMEX 2020 мировых лидеров в разработке БЛА. В их числе американские гиганты - компания Northrop Grumman ("Нортроп Грумман"), создавшая стратегический беспилотник Global Hawk ("Глобал Хоук"), компания GA-ASI, разработавшая самый популярный в мире разведывательно-ударный аппарат MQ-9 "Рипер" (Reaper), компании Boeing-Insitu ("Инситу", входит в состав Boeing), AeroVironment ("АэроВайронмент") и ряд других. Компания GA-ASI является официальным партнером UMEX 2020.

"Ожидается, что мировое производство военных БЛА превысит 90 млрд долларов с 2018 по 2027 год, причем 40,4 млрд долларов придется на закупки Пентагона, - отмечается в аналитическом отчете "Мировые военные беспилотные авиационные системы: обзор рынка и прогноз - 2018/2019" агентства Teal Group ("Тил Груп"). - Согласно данным прогноза, в течение десятилетия мировое производство БЛА увеличится более чем в два раза, с 4,9 млрд долларов в 2018 году до 10,7 млрд долларов в 2027 году, что соответствует ежегодному приросту в 9%. Ожидается, что ежегодные расходы Пентагона на закупки вырастут с 1,6 млрд долларов до 3,9 млрд долларов. При этом общий объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за этот период составит 21,5 млрд долларов".

Параллельно растет рынок систем борьбы с БЛА. По оценке исследовательской компании Research & Markets ("Рисерч энд маркетс"), текущий финансовый объем мирового рынка систем борьбы с БЛА составляет 502 млн долларов, из которых на коммерческие системы приходится 123 млн долларов, а на военные - 379 млн долларов. К 2026 году эти показатели увеличатся до 1,496 млрд 273 млн и 1,223 млрд долларов соответственно, отмечают эксперты.