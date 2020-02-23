Аравийская коалиция уничтожила в Красном море заминированную лодку хуситов

Аравийская коалиция перехватила и уничтожила в воскресенье в южной части Красного моря начиненную взрывчаткой лодку, запущенную из Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом, как передает Саудовское агентство печати, заявил официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военно-морские силы коалиции засекли сегодня утром попытку поддерживаемых Ираном хуситов совершить враждебные террористические действия на юге Красного моря, использовав управляемую дистанционно заминированную лодку, которая была запущена из провинции Ходейда, - указал он. - Цель, которая представляла угрозу региональной и международной безопасности, а также морским транспортным путям и мировой торговле, была подбита и уничтожена".

Кроме того, по словам полковника, силы альянса за последние 24 часа обнаружили и обезвредили в Баб-эль-Мандебском проливе три морские мины, установленные мятежниками. "Командование объединенными коалиционными силами продолжает принимать жесткие сдерживающие меры против мятежников, систематически нейтрализуя и ликвидируя их потенциалы, угрожающие региональной и международной безопасности", - подчеркнул аль-Малики.