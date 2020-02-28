Японский чиновник направится в Ливан для переговоров о выдаче Карлоса Гона

Заместитель министра юстиции Японии Хироюки Ёсииэ направляется в Ливан для ведения переговоров о выдаче бежавшего в эту страну бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Токио министр юстиции Масако Мори, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим разъяснить ливанским властям нашу юридическую систему и добиться их сотрудничества, - сказала она. - Хироюки Ёсииэ проведет переговоры в Бейруте уже 2 марта".

Правительство Японии через Интерпол ранее уже потребовало выдачи Карлоса Гона.

Однако до сих пор власти Ливана игнорировали позицию Токио по этому вопросу.