Японский чиновник направится в Ливан для переговоров о выдаче Карлоса Гона
Заместитель министра юстиции Японии Хироюки Ёсииэ направляется в Ливан для ведения переговоров о выдаче бежавшего в эту страну бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Токио министр юстиции Масако Мори, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы хотим разъяснить ливанским властям нашу юридическую систему и добиться их сотрудничества, - сказала она. - Хироюки Ёсииэ проведет переговоры в Бейруте уже 2 марта".
Правительство Японии через Интерпол ранее уже потребовало выдачи Карлоса Гона.
Однако до сих пор власти Ливана игнорировали позицию Токио по этому вопросу.
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