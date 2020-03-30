Саудовская Аравия сохраняет планы нарастить с апреля добычу до 12,3 млн б/с

Саудовская Аравия подтвердила планы нарастить добычу нефти с 1 апреля, когда истекает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco, передает Trend

"Да, у них все в силе. Обещают довести до 12,3 млн баррелей", - сказал он. В Минэнерго королевства эту информацию пока не прокомментировали. Но ранее Saudi Aramco заявила о том, что получила указание от министерства увеличить добычу с апреля до максимальных уровней, 12,3 млн б/с. Для достижения этого объема часть сырья будет даже изъята с внутреннего рынка.

Цена нефти Brent в понедельник, 30 марта, опускалась ниже $23 за баррель впервые с 2002 года на ожиданиях массового роста добычи странами ОПЕК с 1 апреля.