Вооруженная группа атаковала ливийский нефтегазовый комплекс в Мелите

Вооруженные люди атаковали ливийский нефтегазовый комплекс Мелита, расположенный на берегу Средиземного моря. Об этом в среду сообщил новостной портал Afrigate News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, группа вооруженных лиц атаковала комплекс в Мелите, в результате чего была остановлена подача газа по газопроводу в Италию. Подробностей инцидента не приводится.