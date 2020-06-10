Вооруженная группа атаковала ливийский нефтегазовый комплекс в Мелите
Вооруженные люди атаковали ливийский нефтегазовый комплекс Мелита, расположенный на берегу Средиземного моря. Об этом в среду сообщил новостной портал Afrigate News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, группа вооруженных лиц атаковала комплекс в Мелите, в результате чего была остановлена подача газа по газопроводу в Италию. Подробностей инцидента не приводится.
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