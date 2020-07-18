Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб

Два взрыва прогремели вечером 18 июля в Дамаске накануне намеченных на воскресенье парламентских выборов.

Как сообщило агентство SANA, взрывные устройства были приведены в действие возле мечети Анис бен Малек в квартале Нахр-Аиша, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, имеется один погибший и еще один человек доставлен в госпиталь. Полиция оцепила район взрыва и ведет расследование.