В атаке боевиков западнее Багдада убиты командующий пехотной бригадой армии Ирака и офицер

Командующий одной из бригад 7-й пехотной дивизии иракской армии и офицер погибли во вторник в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" к западу от Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявление Объединенного оперативного командования ВС страны.

По имеющейся информации, экстремисты напали из пустыни на армейский блокпост в районе города Хит в западной провинции Анбар. Как указали в командовании, бригадный генерал Ахмед Абдель Вахид аль-Лями погиб "во время преследования группы террористов". Там также сообщили, что во время устроенного радикалами теракта был убит офицер в звании лейтенанта, ранения получили двое военнослужащих. Между тем, согласно источникам в силовых структурах, на которые ссылается Shafaq news, всего, помимо генерала, эта вылазка унесла жизни трех офицеров армии.

Данный инцидент стал вторым за минувший день. Ранее боевики ИГ устроили на границе с Саудовской Аравией засаду на иракских пограничников, в результате чего один из них погиб и четверо были ранены.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.

После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад. Между тем силовые ведомства при активной помощи шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.