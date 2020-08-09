Красный Крест окажет Ливану помощь на €40 млн в 2020 году

Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует в 2020 году оказать помощь населению Ливана на сумму в €40 млн, однако рассчитывает также на долгосрочную поддержку своей деятельности в этой стране со стороны доноров. Об этом заявил президент МККК Петер Маурер, выступая в воскресенье на международной видеоконференции по сбору средств для Ливана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нашим первым оценкам, расходы Красного Креста потребуют дополнительно до конца 2020 года €40 млн на цели немедленного реагирования, - сказал он. - Однако помимо этого исключительно важна ваша поддержка в долгосрочном плане".

Как подчеркнул президент МККК, "существенную ценность" имеет поддержка со стороны доноров организаций и учреждений, оказывающих помощь пострадавшим людям "на передовой линии". Среди них он назвал Ливанское общество Красного Креста и Университетскую больницу имени Рафика Харири.