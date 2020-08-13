ОАЭ не откроют посольство в Иерусалиме без палестино-израильского соглашения

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не планируют открывать посольство в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто палестино-израильское соглашение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госминистр иностранных дел Анвар Мухаммед Гаргаш.

"Эмираты не откроют посольство в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение между палестинцами и израильтянами", - сказал он. По словам госминистра, "этого соглашения [о нормализации двухсторонних отношений] не было бы, если бы не Соединенные Штаты.

"Сегодня наша страна стремится к тому, чтобы заморозка Израилем аннексии палестинских земель стала новой возможностью для оживления мирного процесса в регионе, - написал Гаргаш в Twitter. - Эмираты своей отважной инициативой о нормализации отношений с Израилем хотят сохранить шансы на решение о существовании двух государств и призывают к возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами". По убеждению госминистра, аннексия Израилем части Западного берега "лишила бы регион любой надежды на мир". "Я не сомневаюсь, что большинство стран сочтет наше соглашение с Израилем смелым шагом", - добавил он.

В четверг президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ планируют в ближайшие недели провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в частности, об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, последние годы активно развивала коммерческие отношения с Израилем.