Асад утвердил состав нового правительства Сирии
Президент Сирии Башар Асад опубликовал в воскресенье указ об утверждении нового правительства арабской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Правительство возглавил премьер-министр Хусейн Арнус, выполнявший с 11 июня обязанности главы кабинета министров после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса.
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