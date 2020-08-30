Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Президент Сирии Башар Асад опубликовал в воскресенье указ об утверждении нового правительства арабской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительство возглавил премьер-министр Хусейн Арнус, выполнявший с 11 июня обязанности главы кабинета министров после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса.