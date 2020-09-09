Emirates объявила о возобновлении с 11 сентября рейсов из Дубая в Домодедово
Авиакомпания Emirates с 11 сентября возобновляет рейсы два раза в неделю из Дубая (ОАЭ) в московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщается в среду на сайте перевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Emirates возобновит пассажирское сообщение с московским аэропортом Домодедово с 11 сентября, [будет осуществляться] два полета в неделю", - указано в пресс-релизе.
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