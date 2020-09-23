Сильный пожар возник на военно-морской базе близ Триполи

Мощный пожар произошел в среду на военно-морской базе Абу-Ситта, расположенной близ столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время огнем охвачен корабль, на котором находятся взрывчатые вещества.

Другие подробности инцидента не приводятся.