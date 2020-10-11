Аравийская коалиция перехватила заминированный беспилотник хуситов

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила запущенный мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заминированный беспилотник. Об этом, как передает Trend со сылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает телеканал Al Arabiya.

Как передает телеканал, официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что целью начиненного взрывчаткой дрона должна была стать саудовская провинция Наджран. По его словам, хуситы в очередной раз попытались атаковать мирных жителей провинции.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.