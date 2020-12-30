Сирийские силы ПВО отражают ракетный удар по окрестностям Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают предпринятую Израилем ракетную атаку в окрестностях столицы арабской республики. Об этом проинформировала в среду Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении.

По данным дирекции, обстрелу подверглась сельская местность вблизи столицы. Что именно стало мишенью, не уточняется. Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.