Террористы ИГ подорвали газопровод на востоке Сирии

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ) совершили в субботу диверсию на газопроводе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом, как передало агентство SANA, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате подрыва трубопровода в двух местах произошло воспламенение, на место диверсии выехали пожарные и ремонтная бригада", - указали в ведомстве.