Мониторинг ОПЕК+ приступил к переговорам об уровнях добычи нефти на апрель

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание в онлайн режиме, по итогам которого должны вынести рекомендацию по уровням добычи нефти в апреле для стран ОПЕК+. О том, что встреча началась, ТАСС сообщил один из делегатов конференции, передает Trend.

"Заседание началось", - сказал он.

В состав министерского мониторингового комитета входит восемь стран из 23 участвующих в соглашении. В его функции входит мониторинг исполнения сделки, а также вынесение рекомендаций странам - участницам по действиям на рынке нефти. Возглавляют работу комитета Россия и Саудовская Аравия в лице вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики королевства принца Абдель Азиза бен Сальмана. Именно позиции этих крупнейших в ОПЕК+ производителей определяют политику альянса.

Как ожидается, мониторинг может рекомендовать ослабить действующие ограничения в апреле еще на 0,5 млн б/с. А с учетом того, что в марте Саудовская Аравия завершит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с в течение двух месяцев, то общее восстановление может составить, по меньшей мере, 1,5 млн б/с.

В январе страны ОПЕК+ исполнили соглашение на 103%, то есть сократили добычу нефти на 7,4 млн б/с.