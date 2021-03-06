В Египте в аварии с грузовиком погибли 18 человек

В Египте столкнулись микроавтобус и грузовик, из-за чего погибли 18 человек, еще пятеро пострадали, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Авария случилась на трассе между провинцией Гиза и расположенной южнее Каира провинции Бени-Суэйф. Обе машины вылетели с дороги, грузовик перевернулся.

О причинах аварии не сообщается.