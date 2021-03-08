Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой объявили в воскресенье, что после положительного анализа на коронавирус находятся на домашнем карантине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила канцелярия главы государства, состояние сирийского лидера и его супруги стабильное. "Президент Асад с супругой будут продолжать свою работу в период домашнего карантина, который продлится две-три недели", - указывается в заявлении.

В нем говорится, что президентская чета, почувствовав легкое недомогание, сопровождавшееся, симптомами схожими с заражением коронавирусом, прошли ПЦР-тестирование. "Результат показал, что они [президент Башар Асад и супруга Асма] инфицированы COVID-19, однако оба находятся в хорошем, стабильном состоянии", - отметила канцелярия.

В документе подчеркивается, что Асад с супругой "приветствуют медицинский персонал, работающий на передовой линии борьбы с коронавирусом, и призывают всех сирийцев в максимально возможной степени соблюдать профилактические меры".