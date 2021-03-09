Ливия намерена нарастить добычу нефти

Ливия планирует к концу текущего года увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил агентству Блумберг глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла.

"Ливия ставит целью увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки к концу года", — рассказал агентству Мустафа Саналла.

Согласно данным февральского доклада ОПЕК, добыча в Ливии в январе составляла 1,164 миллиона баррелей в день, что на 4,2% меньше, чем в декабре.

В среднем в 2020 году, согласно документу, добыча в стране составила 368 тысяч баррелей в день, в 2019 году — почти 1,1 миллиона баррелей в день. В сделке альянса ОПЕК+ от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября 2020 года заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.