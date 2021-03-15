Пожар произошел в жилом здании в центре Дамаска

Сирийские пожарные ведут борьбу с пламенем в одном из жилых зданий на улице Пакистана в центре Дамаска. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасатели помогли выбраться из квартир всем жителям четырехэтажного дома, среди них есть трое пострадавших", - сказал агентству заместитель начальника пожарной охраны столицы полковник Али Хасан.

Согласно предварительной версии, на крыше дома загорелись баки с мазутом, и пламя быстро распространилось до нижних этажей. "Сейчас пламя удалось локализовать, пожар будет скоро потушен", - отметил полковник.

Он сообщил, что прибывшие на место эксперты-криминалисты проводят расследование обстоятельств и причин случившегося.