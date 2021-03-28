В Саудовской Аравии посадят 10 млрд деревьев в рамках программы озеленения

Арабские страны 28 марта 2021 02:27 (UTC+04:00)
В Саудовской Аравии посадят 10 млрд деревьев в рамках программы озеленения

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил в субботу о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями. Как сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya, наследник престола одобрил программу озеленения королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Одновременно кронпринц намерен запустить "при содействии арабских братьев" программу "зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.

"Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира", - заявил Мухаммед бен Сальман.

По его словам, наибольшим экологическим вызов для региона является наступление пустынь. "Ежегодные потери от песчаных бурь составляет $13 млрд, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, - отметил принц. - Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель".

Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами "в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету". Он подчеркнул, что реализация стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных.

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