ОПЕК+ могут обсудить мягкий рост уровня добычи нефти в июне

Страны ОПЕК+ в своих обсуждениях перед министерской встречей, которая назначена на 15:00, рассматривают вариант сохранения квот по добыче нефти на май, но постепенное ее увеличение в июне. Как передает Trend, об этом сказал ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК+.

"Да, такой вариант обсуждается", - подтвердил он, не уточнив о каких объемах восстановления добычи в июне может идти речь.

Однако ранее министры ОПЕК+ договаривались, что рост добычи при смягчении ограничений не может превышать 500 тыс. б/с в месяц. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что вариант ослабления ограничений обсуждается, но также министры не готовы отказываться от сдерживания добычи.

Как показывают последние заседания стран ОПЕК+, исход встреч не всегда совпадает с тем, какие варианты действий обсуждаются накануне. Так недавние решения альянса основывались исключительно на позиции Саудовской Аравии, которые были озвучены в последний момент переговоров и перечеркивали по сути все обсуждаемые до этого опции.

Последние решения ОПЕК+, которые сохранили ограничения по добыче в жестких рамках, поддержали рост цен на нефть. В максимуме котировки доходили в район $70 за баррель. Высокие цены нравятся не всем участникам рынка. В четверг, за несколько часов до заседания ОПЕК+, министр энергетики США Дженифер Грэнхольм заявила в своем Twitter, что обсудила доступность энергоресурсов со своим саудовским коллегой, принцем Абдель Азизом бен Сальманом. "Мы подтвердили важность международной кооперации, которая должна обеспечить доступность и надежность поставок для потребителей", - заявила она.