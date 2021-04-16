В руинах Мосула обнаружили почти $1,6 млн, серебро и золото боевиков ИГ

Иракские силовики обнаружили почти $1,6 млн, килограммы серебра и золотые монеты под развалинами одного из домов в Мосуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил иракский новостной портал Shafaq news.

По его информации, все эти богатства некогда принадлежали контролировавшим долгое время город боевикам террористической группировки "Исламское государство" и хранились в их так называемом казначействе. Выйти на "банк" экстремистов полиции удалось благодаря полученной от осведомителей информации. Отмечается, что все деньги и драгметаллы были отобраны и украдены радикалами у местных жителей.

В частности, в тайнике находилось $1,59 млн, 17,5 млн иракских динаров (около $12 тыс.), 15 кг серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях.